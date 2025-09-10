закрыть
10 сентября 2025, среда, 8:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Львове прогремели взрывы во время атаки российских «Шахедов»

  • 10.09.2025, 8:22
  • 1,404
Во Львове прогремели взрывы во время атаки российских «Шахедов»

В городе сработала ПВО.

Во Львове прогремели взрывы во время атаки российских «Шахедов». В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Львовской ОГА Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового.

«В городе были слышны взрывы. О последствиях обстрелов не пишите в соцсетях, а сообщайте на Горячую линию города 1580!» - призвал Андрей Садовый.

Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в городе, посоветовал находиться подальше от окон и сохранять информационную тишину.

Обновлено

Атака на Львов продолжается, сообщает председатель ОВА Максим Козицкий.

«Вражеские беспилотники продолжают атаковать Львов. Не выходите из укрытий до отбоя», - написал он в Telegram.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох