Во Львове прогремели взрывы во время атаки российских «Шахедов» 10.09.2025, 8:22

1,404

В городе сработала ПВО.

Во Львове прогремели взрывы во время атаки российских «Шахедов». В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Львовской ОГА Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового.

«В городе были слышны взрывы. О последствиях обстрелов не пишите в соцсетях, а сообщайте на Горячую линию города 1580!» - призвал Андрей Садовый.

Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в городе, посоветовал находиться подальше от окон и сохранять информационную тишину.

Обновлено

Атака на Львов продолжается, сообщает председатель ОВА Максим Козицкий.

«Вражеские беспилотники продолжают атаковать Львов. Не выходите из укрытий до отбоя», - написал он в Telegram.

