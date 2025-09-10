Во Львове прогремели взрывы во время атаки российских «Шахедов»
- 10.09.2025, 8:22
- 1,404
В городе сработала ПВО.
Во Львове прогремели взрывы во время атаки российских «Шахедов». В городе работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Львовской ОГА Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового.
«В городе были слышны взрывы. О последствиях обстрелов не пишите в соцсетях, а сообщайте на Горячую линию города 1580!» - призвал Андрей Садовый.
Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в городе, посоветовал находиться подальше от окон и сохранять информационную тишину.
Обновлено
Атака на Львов продолжается, сообщает председатель ОВА Максим Козицкий.
«Вражеские беспилотники продолжают атаковать Львов. Не выходите из укрытий до отбоя», - написал он в Telegram.