10 сентября 2025, среда, 8:54
В Польше найдены обломки первого российского дрона

1
  • 10.09.2025, 8:34
  • 2,412
Фото: TVN24

Генеральный штаб Вооруженных Сил Польши призвал жителей к осторожности.

Сегодня в 5:40 утра в населенном пункте Чосновка (Люблинское воеводство, Польша) полицейские подтвердили нахождение поврежденного российского дрона, передает TVN24.

«Сообщение поступило от местных жителей. Пострадавших нет. Мы уведомили соответствующие службы. Ведутся мероприятия», — сообщил подинспектор Анджей Фиолек, представитель полиции Люблина.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Польши призвал: «В целях безопасности мы призываем жителей: в случае обнаружения сбитых дронов или их фрагментов не приближаться к ним, не трогать их и не прикасаться к ним».

Фото: TVN24
