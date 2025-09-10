В Польше найдены обломки первого российского дрона

В Польше найдены обломки первого российского дрона1
- 10.09.2025, 8:34
Генеральный штаб Вооруженных Сил Польши призвал жителей к осторожности.
Сегодня в 5:40 утра в населенном пункте Чосновка (Люблинское воеводство, Польша) полицейские подтвердили нахождение поврежденного российского дрона, передает TVN24.
«Сообщение поступило от местных жителей. Пострадавших нет. Мы уведомили соответствующие службы. Ведутся мероприятия», — сообщил подинспектор Анджей Фиолек, представитель полиции Люблина.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Польши призвал: «В целях безопасности мы призываем жителей: в случае обнаружения сбитых дронов или их фрагментов не приближаться к ним, не трогать их и не прикасаться к ним».