Аэропорты Варшавы возобновили работу после ночного вторжения российских дронов 10.09.2025, 9:28

1,288

Фото: Charter97.org

Однако возможны задержки и изменения в расписании.

Аэропорты Варшавы возобновили работу после временного закрытия из-за военной операции по перехвату российских дронов, залетевших в страну во время ночного удара России по Украине.

Воздушное пространство над аэропортом Шопена вновь открыто, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Однако с учетом ситуации, связанной с ограничениями и закрытием воздушного пространства, следует ожидать трудностей и задержек, которые могут продолжаться в течение дня. Актуальное состояние рейсов обращайтесь на сайт аэропорта, подробная информация доступна напрямую у перевозчиков», — сообщили в аэропорту.

Напомним, во время российской атаки Украины в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Была начата «операция по выявлению и нейтрализации целей». Из-за этого временно закрылись аэропорты в Люблине, Жешуве и Варшаве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com