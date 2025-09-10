закрыть
10 сентября 2025, среда, 10:23
Аэропорты Варшавы возобновили работу после ночного вторжения российских дронов

Аэропорты Варшавы возобновили работу после ночного вторжения российских дронов
Фото: Charter97.org

Однако возможны задержки и изменения в расписании.

Аэропорты Варшавы возобновили работу после временного закрытия из-за военной операции по перехвату российских дронов, залетевших в страну во время ночного удара России по Украине.

Воздушное пространство над аэропортом Шопена вновь открыто, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Однако с учетом ситуации, связанной с ограничениями и закрытием воздушного пространства, следует ожидать трудностей и задержек, которые могут продолжаться в течение дня. Актуальное состояние рейсов обращайтесь на сайт аэропорта, подробная информация доступна напрямую у перевозчиков», — сообщили в аэропорту.

Напомним, во время российской атаки Украины в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Была начата «операция по выявлению и нейтрализации целей». Из-за этого временно закрылись аэропорты в Люблине, Жешуве и Варшаве.

