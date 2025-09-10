После разговора о бессмертии Путину показали «молодильную клубнику» 2 10.09.2025, 9:52

2,084

Фото: Getty Images

В ней якобы содержится «полезное вещество».

Президент РФ Владимир Путин вечером 9 сентября посетил с экскурсией лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус», где ему показали «молодильную клубнику». Это произошло всего через несколько дней после того, как политик обсуждал с главой Китая тему бессмертия, заметило «Агентство».

Экскурсию президенту РФ проводил председатель ученого совета университета Роман Иванов. Среди результатов работы лаборатории он показал Путину сначала виноград сорта «Мерло», геном которого был отредактирован «впервые в мире» для повышения его устойчивости к грибковым инфекциям. А затем ему представили «молодильную клубнику».

«Клубника, которую вы там дальше видите, — это тоже отредактированная клубника, которая в 12 раз больше содержит кверцетина. Это такое полезное вещество — флавоноид с антиоксидантными свойствами. То есть такая молодильная клубника в итоге получилась», — сообщил Иванов.

На сайте Кремля отметили, что лабораторный комплекс университета «Сириус» «оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений».

Согласно русским народным сказкам, молодильные яблоки дарят молодость. Такой же сюжет есть и в мифологии других стран. Например, в греческой мифологии яблоки Гесперид, которые Геракл добывал во время одного из своих подвигов, также возвращали молодость и продлевали жизнь.

Путину показали молодильную клубнику всего через несколько дней после того, как стало случайно известно, о чем он и глава Китая разговаривали на военном параде в Китае. В момент, когда они шли к трибуне, микрофон государственного телеканала Китая уловил слова переводчика китайского лидера. Он перевел на русский слова Си: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок». Затем последовал ответ Путина, который сказал: «Человеческие органы можно пересаживать постоянно. Чем дольше вы живете, тем моложе вы становитесь, и [вы можете] даже достичь бессмертия».

Путин также проявляет интерес к нетрадиционным практикам омоложения: еще в начале 2000-х годов он увлекся пантовыми ваннами, которые делают из экстракта рогов алтайских маралов, писал «Проект».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com