10 сентября 2025, среда, 11:15
В Брюсселе отреагировали на вторжение российских дронов в Польшу

  • 10.09.2025, 10:37
  • 3,248
Кая Каллас
Фото: Getty Images

Это намеренное нарушение воздушного пространства Европы со стороны Москвы.

Прилет российских дронов в Польшу не был случайностью. Это намеренное нарушение воздушного пространства Европы со стороны Москвы.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в сети Х.

Каллас отметила, что вчера вечером в Польше «мы стали свидетелями самого серьезного нарушения воздушного пространства Европы со стороны России с начала войны».

По ее ловам, «есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение».

Напомним, российские боевые дроны типа «Шахед» в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. Известно о попадании в жилой дом. Это произошло во время массированной атаки России по Украины с использованием 415 дронов и 40 ракет.

