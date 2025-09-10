Onet: Польша закрывает ворота Китая в Европу
- 10.09.2025, 11:06
- 1,376
Терминал в Малашевичах играет ключевую роль.
Польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Беларусью из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». Решение вступит в силу в полночь с четверга на пятницу.
Эта граница имеет ключевое значение для железнодорожных перевозок китайских товаров на Запад, пишет onet.pl. Терминал в Малашевичах называют «китайскими воротами в Европу». Погрузочно-разгрузочный пункт, расположенный на польской стороне границы, важен и для Минска. Новый Шелковый путь проходит через Беларусь, и за предоставление железнодорожной инфраструктуры белорусские власти получают оплату.
«Ключевая точка»
— Терминал в Малашевичах считается одним из важнейших перевалочных хабов в Польше. Его особенность в том, что он обслуживает поезда, идущие как по широким колеям — типичным для Беларуси, России и Китая, — так и обеспечивает перегрузку на европейский стандарт рельс, который уже на девять сантиметров. Поэтому Малашевичи являются ключевым пунктом обмена товарами между Востоком и Западом. Подобных мест в Польше немного, — объясняет профессор Войцех Яницкий.
Эксперт отмечает, что объем грузов, перевозимых через эту границу, непостоянен и зависит от множества факторов.
— Прежде всего — от соотношения стоимости морских и железнодорожных перевозок. На это влияют, в частности, цены на топливо, а также уровень угрозы морского пиратства в Африке. Когда риск морских атак возрастает, чаще выбирается сухопутный маршрут, известный как Новый Шелковый путь, проходящий через Россию и Беларусь в Европу, — говорит Яницкий.
— После начала российской агрессии против Украины в 2022 году и сокращения торговли с Россией, объем перевозок через границу упал. Позднее он частично восстановился, но сейчас, в связи с планируемым закрытием границы и военными маневрами «Запад», следует ожидать нового спада, — добавляет собеседник.
«Мертвая точка»
Эксперт подчеркивает, что закрытие границы с Беларусью может вызвать серьезные осложнения:
— Перенаправить поезда непросто. Альтернативой могла бы быть Украина, но в нынешних условиях этот вариант нереален по соображениям безопасности. Другой вариант — Литва, однако ситуация в районе Сувалкского коридора также вызывает опасения. До окончания маневров мы можем оказаться в «мертвой точке», — поясняет он.