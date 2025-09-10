Около 60 «Шахедов» и более 10 ракет летели на Львов
- 10.09.2025, 11:17
Появились кадры последствий атаки.
Сегодня, 10 сентября, ночью на Львов летели около 60 вражеских ударных беспилотников и более 10 ракет. Зафиксировано попадание обломков в гражданский склад.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.
«Сегодня ночью на Львов летели около 60 вражеских шахедов и более 10 ракет. Спасибо нашим силам ПВО за то, что не допустили беды», - рассказал мэр.
По его словам, жертв и разрушений жилого фонда нет.
Однако, как уточнил Садовый, есть попадание обломков в гражданский склад на Авиационной. Сейчас в городе оценивают нанесенный ущерб.