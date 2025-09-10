Около 60 «Шахедов» и более 10 ракет летели на Львов 10.09.2025, 11:17

Появились кадры последствий атаки.

Сегодня, 10 сентября, ночью на Львов летели около 60 вражеских ударных беспилотников и более 10 ракет. Зафиксировано попадание обломков в гражданский склад.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

«Сегодня ночью на Львов летели около 60 вражеских шахедов и более 10 ракет. Спасибо нашим силам ПВО за то, что не допустили беды», - рассказал мэр.

По его словам, жертв и разрушений жилого фонда нет.

Однако, как уточнил Садовый, есть попадание обломков в гражданский склад на Авиационной. Сейчас в городе оценивают нанесенный ущерб.

