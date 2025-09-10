Мать политзаключенного Андрея Поднебенного сообщила, что он был найден повешенным

Мать политзаключенного Андрея Поднебенного сообщила, что он был найден повешенным2
- 10.09.2025, 11:23
- 2,400
На момент смерти ему было 36 лет.
О гибели политзаключенного Андрея Поднебенного стало известно 8 сентября. Его тело нашли повешенным в штрафном изоляторе могилевской исправительной колонии № 15, следует из сообщений его матери Валентины Поднебенной в соцсети «Одноклассники».
«Андрей умудрился повеситься непонятно на чем в ШИЗО колонии «пятнашки», — написала женщина.
В другом посте она предположила: «Почему-то думала, что его повесили из-за консервной банки стоимостью 4000 у.е.». Вероятно, речь идет о сожженном автомобиле, который вменяли ее сыну.
Андрей Поднебенный скончался 3 сентября в колонии № 15 в Могилеве. На момент смерти ему было 36 лет.
Отметим, число известных СМИ случаев смерти политзаключенных — более 10.
21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.
5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть.
7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.
5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.
11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.
13 января 2024 в витебской колонии №3 от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько.
20 февраля 2024 года стало известно о смерти в тюрьме активиста оппозиции Игоря Ледника, у которого была группа инвалидности из-за проблем с сердцем.
10 апреля 2024 года в брестcком СИЗО умер обвиняемый в оскорблении Лукашенко подполковник ВДВ Александр Кулинич.
1 ноября 2024 года умер 22-летний Дмитрий Шлетгауэр — гражданин России.