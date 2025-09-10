Появилась первая реакция НАТО на атаку РФ на Польшу 9 10.09.2025, 11:58

Альянс тесно консультируется с польскими властями.

В Североатлантическом альянсе впервые официально отреагировали на атаку российских дронов в Польше. Там заявили, что держат контакт с польским руководством.

Об этом заявил пресс-секретаря Альянса в сети Х.

В НАТО пока не дали оценки нарушению воздушного пространства Польши дронами РФ. Пресс-секретарь Альянса в коротком комментарии избежала прямого упоминания России.

«Многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши ночью и были встречены польскими средствами ПВО и ПВО НАТО. Генсек Альянса находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей», - отметила она.

Напомним, в ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Была привлечена авиация для отражения воздушной угрозы.

В Польше сообщили о повреждении крыши жилого дома и автомобиля после того, как ночью российские дроны вторглись в небо страны.

