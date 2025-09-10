«В сентябре нас все же ждет цена в 2000 долларов» 2 10.09.2025, 12:11

2,366

Что происходит на рынке недвижимости в Минске и какой прогноз.

В Минске в августе возникла нетипичная ситуация с продажами некоторого жилья, отмечают аналитики агентства недвижимости «Авангард», пишет «Зеркало».

«Значительно обновлены рекордные показатели средней цены „квадрата“ в зависимости от количества комнат. Исключением стали только однокомнатные квартиры, которые ранее показывали впечатляющий рост цен», — отмечают эксперты.

Лето на рынке недвижимости Минска завершилось рекордным количеством сделок в этом году — 1350. Это на 3% больше, чем в июле. «По сравнению с выдающимся августом прошлого года (1612 сделок) это количество не выглядит впечатляющим. Падение составило внушительных 19,4%», — отмечают аналитики.

При этом сделки по долям и комнатам в статистике не учитывались.

«Средняя цена квадратного метра жилья в Минске не прекращает расти. В августе один квадратный метр жилья в столице стоил — 1844 доллара. За год цена выросла на внушительные 268 долларов, или +17%, — уточняют эксперты. — Уверенный рост цен в сегменте 1-комнатных квартир остановился второй раз за год. В августе средняя цена „квадрата“ составила 1858 долларов. Это на 4,6% меньше, чем в июле. Предыдущее снижение произошло в июне и спустя месяц вылилось в рекорд цены не только за год, а за все время наших наблюдений. Возможно, в сентябре нас все же ждет цена в 2000 долларов за „квадрат“ в сегменте однушек».

Цены в остальных сегментах жилья резко подскочили: на двушки и трешки — до 1829 долларов (+8,2%) и 1869 долларов (+13,3%) за метр квадратный соответственно. По сравнению с августом прошлого года в абсолютных значениях цена выросла на 316 долларов и 463 доллара соответственно.

«Сегмент 4-комнатных квартир можно назвать самым нестабильным. Резкое падение сменяется рекордом цены за год (1780 долларов в августе). В июле снижение на 4,1% от показателя июня, а уже в августе рост на 17,8% к показателю июля. В сравнении с августом 2024 года цена квадрата в сегменте 4-комнатных квартир выросла на 341 доллар», — уточняют в агентстве «Авангард».

Аналитики обращают внимание на то, что «впервые за долгое время ситуация в статистике по прошедшим сделкам в зависимости от количеств комнат оказалась нетипичной».

«В августе этого года прошло значительно меньше сделок с 1-комнатными квартирами, чем обычно, всего 37% (от общего числа. — Прим. ред.), хотя обычно этот показатель варьируется в пределах 45−47%. А вот сегменты сделок с 3-комнатными и 4-комнатными квартирами подросли», — заметили аналитики.

Самая дорогая сделка в августе прошла по квартире в жилом комплексе «Депо» на улице Киселева. Квартира площадью 121 «квадрат» была продана за 770 000 долларов в эквиваленте. Каждый метр обошелся покупателю в рекордные 6353 доллара.

