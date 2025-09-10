Politico: У Европы есть силы для сдерживания России 4 10.09.2025, 12:13

Фото: Getty Images

Все решит политическая воля и оперативность.

В Лондоне проходит выставка Defence and Security Equipment International (DSEI) — крупнейшее мировое шоу военной техники. Но, как отмечает бывший начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер, главная проблема Европы не в технологиях, а в том, сможет ли она мобилизоваться достаточно быстро, чтобы реально сдерживать Россию, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

После начала войны в Украине США демонстрируют неуверенность в поддержке союзников, а Москва наращивает военные мощности: только в этом году Россия произведет 1,500 танков, 3,000 бронемашин и 200 баллистических ракет — объем, сопоставимый с годовым выпуском всего НАТО. При этом Кремль активно использует «серые зоны»: кибератаки, подрывы инфраструктуры, провокации на границе.

Европа отвечает увеличением оборонных расходов. Страны НАТО без США пообещали поднять военные бюджеты до 3,5% ВВП, а Евросоюз запустил фонд SAFE объемом €150 млрд. Но эксперты предупреждают, что этого недостаточно. По данным Международного института стратегических исследований, без участия США Европе потребуется $1 трлн, чтобы закрыть дефицит возможностей.

Главный вызов — не только деньги, но и реформы. Необходимо ускорить оборонное производство, модернизировать армии, реформировать закупки и выстроить систему национальной и общественной устойчивости.

«Экономики Европы в десять раз сильнее российской, технологии — на порядок выше. Но все решит политическая воля и оперативность», — подчеркивает Картер.

