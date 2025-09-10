закрыть
10 сентября 2025, среда, 13:11
Видеофакт: Российский дрон взрывается в Люблинском воеводстве

  • 10.09.2025, 12:22
  • 4,048
Видеофакт: Российский дрон взрывается в Люблинском воеводстве

Его сбила польская ПВО.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент сбивания российского дрона в окрестностях деревни Чешники в Люблинском воеводстве Польши. Ранее окружная прокуратура в Замостье сообщила об обнаружении частей дрона в окрестностях кладбища в этой деревне, передает Onet.

Видео опубликовано в социальных сетях сервисом Remiza.pl. На нем видно приближающийся объект, который через мгновение сбивают, что вызывает взрыв. Сервис сообщает, что инцидент произошел в поселке Чешники в Замойском повете.

Окружная прокуратура в Замостье ранее сообщила о нахождении частей дрона в окрестностях кладбища в деревне Чешники. «10 сентября 2025 года окружная прокуратура в Замостье была уведомлена об обнаружении в окрестностях кладбища в деревне Чешники Замойского повета элементов дрона в виде стабилизатора. Место обнаружения элементов было оцеплено службами», — сообщили, добавив, что «данный объект, скорее всего, был сбит после 3:00».

