СМИ: Молдова высылает белорусского дипломата 10.09.2025, 12:29

После шпионского скандала.

Сотрудник посольства Беларуси в Молдове, предположительно, был объявлен персоной нон грата властями Кишинева. Информацию подтвердили источники агентства IPN, однако до настоящего времени официального заявления от властей не последовало.

В пресс-бюро Министерства иностранных дел, на запрос IPN, не подтвердили, но и не опровергли эти сведения. О случае утром сообщили несколько Telegram-каналов.

Пока неизвестно, какие именно причины могли послужить основанием для решения о высылке. Инцидент произошел на следующий день после того, как бывший заместитель главы Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) Александр Балан, задержанный в Румынии, был допрошен прокурорами. Его обвиняют в разглашении государственных секретов, касающихся Румынии, офицерам КГБ Беларуси.

По данным румынских властей, подозреваемый дважды встречался в Будапеште (Венгрия) — в 2024 и 2025 годах — с офицерами Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. Существует «обоснованное подозрение», что во время этих встреч он передавал секретную информацию и получал за это деньги.

Польша также арестовала белорусского шпиона и готовится выслать дипломата, который «поддержал агрессивные действия белорусского государства против Польши». Об этом во вторник заявил премьер-министр Дональд Туск, не раскрыв деталей.

Министерство иностранных дел Чехии в понедельник также объявило о высылке белорусского дипломата, подозреваемого в шпионаже.

