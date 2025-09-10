СМИ: В Польшу влетело 19 российских дронов 5 10.09.2025, 12:38

По оценке военных, это точно не было случайностью.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что ночью во время нападения России на территорию Украины польское воздушное пространство было неоднократно нарушено российскими дронами. С утра было неизвестно, сколько именно БПЛА влетело в польское воздушное пространство, пишет Onet.

Информация совпадает с тем, что сообщил премьер Польши Дональд Туск во время своего выступления в Сейме. Премьер-министр сообщил, что около 23:30 было зафиксировано первое нарушение воздушного пространства над Польшей. Последнее — около 6:30. — Это дает представление о масштабах. Это продолжалось всю ночь, — сказал он. Всего было зафиксировано 19 нарушений, но это не окончательные данные.

«Это первый случай за время этой войны, когда дроны прилетели не из Украины, как ошибка или небольшая провокация со стороны России. Впервые дроны прилетели непосредственно из Беларуси», — сказал премьер-министр Польши.

Информатор Onet отмечает, что часть дронов не была вооружена, но полных данных по этому вопросу пока нет.

«Это точно не было случайностью, так считают военные. Масштаб слишком велик», — услышали мы в правительственных кругах.

В настоящее время ведутся поиски обломков дронов и их идентификация. Один из объектов был найден в поселке Чосновка под Белой Подляской (Люблинское воеводство). Другой дрон упал на жилой дом в деревне Вырыки в Люблинском воеводстве. Службы нашли еще несколько дронов возле Мнишкова (Лодзинское воеводство) и в окрестностях кладбища в деревне Чешники в Люблинском воеводстве.

