В 60 километрах от Минска строят секретную военную базу

Фотофакт.

В Слуцком районе возле деревни Павловка активно идет строительство объекта, который эксперты называют стратегическим в военном плане для белорусских властей и делают предположение, что здесь может быть размещен российский баллистический ракетный комплекс «Орешник». Это выяснили журналисты белорусской службы «Радио Свобода», анализируя спутниковые снимки компании Planet Labs в рамках совместного проекта с командой «Схемы» украинской службы «Радио Свобода» и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress.

Строительство на этом месте началось почти год назад, в июне 2024 года. На данный момент площадь застройки составляет более 2 квадратных километров. Это около 280 футбольных полей. Объект имеет четыре отдельные части — основную и три почти равные по площади между собой рядом. Все они соединяются новопостроенными дорогами.

Поскольку строительство еще не завершено, экспертам, с которыми поговорили журналисты, сложно оценить, какой именно военный объект здесь появится.

Однако можно сделать вывод, что проект делается в тайне. «Свобода» не нашла никаких упоминаний о начале строительства в публичных официальных документах, не пишут о нем в местных медиа, нет свежих отметок и в кадастровых картах о выделении земельных наделов для строительства такого рода объектов. Ни Александр Лукашенко, ни его чиновники также не анонсировали ничего подобного.

Но еще в мае 2024 года в сюжете государственного «ВоенТВ» это место выглядело вот так:

Секретная советская военная база с ядерным оружием

Место, где идет стройка, имеет военное прошлое. Именно в этих лесах с конца 1959 до 1993 года размещался военный городок слуцкого 306-го ракетного полка стратегического назначения. С 1960 года при нем создали 1057-ю ремонтно-техническую базу, которая занималась «ядерно-техническим обеспечением» этого подразделения.

Ракеты, которые находились здесь в советское время, несли угрозу сначала всей Европе, а позже и Соединенным Штатам Америки.

Сначала это были ракеты средней дальности наземного базирования Р-12 (SS-4) с радиусом действия до 2,1 тысячи километров, с 1981 года здесь появились самоходные боевые комплексы РСД-10м «Пионер» (SS-20) с дальностью действия до 5 тысяч километров. С 1989 года полк прошел перевооружение на стратегические ракетные комплексы «Тополь» (SS-25) с дальностью действия до 11 тысяч километров.

В 1993 году Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Она стала первым государством, которое добровольно отказалось от возможности владения оружием, которое осталось в стране после распада СССР. В том же году слуцкий 306-й полк был снят с боевого дежурства и передислоцирован в Россию, где позже был расформирован.

В сентябре 1996 года здесь еще находилась артиллерийская база боеприпасов, на которой произошел пожар с детонацией снарядов. Как пишут местные медиа, взрывы звучали несколько дней, а слышали их аж за 20 километров, в Слуцке.

После того случая военный объект под Павловкой пришел в запустение. А в одной из его частей в 2005 году даже открыли Лечебно-трудовой профилакторий № 3. В котором, как писала ранее «Свобода», 10 августа 2020 года пытались сделать нечто похожее на концентрационный лагерь для протестующих.

Но на других участках бывшей секретной базы до сих пор еще сохранялись в заброшенном виде фортификации, стартовые площадки ракет, шахты, бункеры, ангары и другие военные сооружения.

В 2019 году один из предпринимателей хотел построить на одном из небольших участков военного городка предприятие для переработки нефтезагрязненных грунтов. В конце 2020 года этот земельный надел пытался забрать слуцкий райисполком, но ему отказал Верховный суд. Чем закончилась история, неизвестно. Но выглядит маловероятным, чтобы небольшая частная компания могла организовать строительство на такой большой территории.

«Вторая жизнь» военного городка

Примерно с весны 2024 года территорию начали «осваивать» по-новому. Сначала сюда приехали саперы противоминного центра Вооруженных Сил для расчистки территории от снарядов. Работы длились почти всю весну и закончились только 7 июня 2024 года. Как сообщили военные, за это время они уничтожили 2800 боеприпасов на площади около 2,5 квадратных километра.

С 16 июня 2024 года здесь началась расчистка территории от леса и земляные работы. Самый активный период строительства пришелся на 2025 год.

За это время в западной части объекта высекли более квадратного километра леса и возвели 13 складов боеприпасов размером 30 на 20 метров, окруженных оборонительными стенами. Здесь также построили три ангара длиной 100 метров, заложили фундаменты разного рода зданий, один из них в форме буквы «П» длиной почти 270 метров. Все эти постройки соединяет сеть автомобильных дорог, на большинстве из которых уже лежит асфальт.

Северный участок строительства возле деревни Павловка расположен на землях, которые еще летом были задействованы в сельском хозяйстве. Сейчас здесь уже видно 8 каркасов зданий, похожих на ангары.

На самом восточном участке строительства виден каркас здания длиной почти 150 метров, строятся земляные насыпи.

На юго-восточном участке строительства еще ведутся земляные работы, видно формирование нескольких дорог. Возможно, он неслучайно находится на самом высоком холме Слуцкого района, что может свидетельствовать о вероятном размещении здесь, например, систем противовоздушной обороны.

На форумах сталкеров можно найти такое описание этого места:

«Гора Сигнальная — самое высокое место Слуцкого района, вышка принадлежала роте связи ракетчиков»

Что все это значит

Чтобы разобраться, что все же за объект строят в Слуцком районе возле деревни Павловка, журналисты обратились к военным экспертам и аналитикам. Все они сходятся во мнении, что объект особый и может иметь стратегическое значение.

Конрад Музыка, директор компании Rochan Consulting, которая занимается исследованием и анализом безопасности на постсоветском пространстве, отмечает в комментарии «Свободе», что все объекты соединены между собой дорогой и между ними «существует существенная связь».

«По моему мнению, эти объекты связаны с каким-то оборудованием стратегического уровня, которое может быть развернуто в Беларуси. Или то «Орешник», или что-то другое. Возможно, это будет ядерное оружие, так как в этом месте могут использоваться сооружения, которые использовались для хранения такого рода вооружения во время Холодной войны», — говорит Конрад Музыка.

Отставной майор Марко Эклунд, который более 20 лет анализировал российскую армию в финской разведке и сейчас работает со спутниковыми снимками, в интервью Eesti Ekspress также отмечает, что этот объект похож именно на стратегическую ракетную базу: «Не могу сказать, что это еще может быть. Если бы здесь должна была появиться база «Орешник», она как раз могла бы подойти для этой роли».

