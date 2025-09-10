ЕС выделит 6 млрд евро на производство дронов для Украины 10.09.2025, 12:54

Урсула фон дер Ляйен

Создается новый формат сотрудничества.

Европейский Союз выделит 6 млрд евро за счет замороженных российских активов и создаст новый формат сотрудничества «Альянс дронов».

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

«Мы называем это «качественное военное преимущество». Это поддержит инвестиции в возможности украинских вооруженных сил», - отметила фон дер Ляйен.

Роль дронов в войне

По словам главы Еврокомиссии, до начала полномасштабной войны Украина не имела дронов. Сегодня же именно их использование обеспечивает более двух третей потерь российской техники.

«Это не только преимущество на поле боя. Это напоминание о силе человеческой изобретательности в наших открытых обществах», - сказала фон дер Ляйен.

Угроза со стороны России

В то же время Россия активно наращивает производство беспилотников, используя иранские разработки Shahed. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Москва делает ставку на массовое промышленное производство.

«В одну ночь Россия отправила 800 дронов против Украины. Изобретательность помогла Украине открыть дверь для своей обороны. Но промышленная мощь может угрожать захлопнуть ее», - предупредила глава Еврокомиссии.

Новый альянс и 6 млрд евро

По словам фон дер Ляйен, именно поэтому Европа должна использовать свою промышленную силу для поддержки Украины. «Мы можем помочь превратить украинскую изобретательность в военное преимущество и совместную индустриализацию», - отметила она.

Она объявила, что Евросоюз выделит 6 млрд евро в счет кредитной программы ERA и запустит «Альянс дронов».

«Украина имеет изобретательность. Сейчас ей нужен масштаб. И вместе мы можем это обеспечить, чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа усилила себя», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

