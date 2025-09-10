Defense Express: РФ готовила удары по Польше и Литве несколько месяцев 10.09.2025, 12:58

1,874

Фото: @wolski_jaros

Раскрыта важная деталь.

Российские войска уже несколько месяцев готовили удары по Польше и Литве, ведь как минимум с июня используют 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Об этом сообщает Defense Express.

По информации издания, еще в начале июля в Польше была опубликована информация о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотников находили 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Кроме польских «симок», также в одном из дронов было найдено SIM-карту литовского оператора. Отмечается, что это прямо указывает на подготовку РФ к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.

Известно, что о «находках» было сообщено партнерам в Польше и Литве. В то же время эта информация почти не вызвала резонанса в Польше, несмотря на то, что еще летом российские дроны начали залетать в ее воздушное пространство уже стабильно.

Напомним, что в ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши.

