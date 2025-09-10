Как Болгария поддерживает Украину 10.09.2025, 13:06

София перестраивает оборонную промышленность для помощи ВСУ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году именно советские боеприпасы из Болгарии стали критически важными для ВСУ. Сегодня София перестраивает оборонную промышленность под стандарты НАТО, чтобы обеспечивать долгосрочную поддержку Киева, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Бывший министр обороны Болгарии Тодор Тагарев отметил, что его страна исторически специализировалась на производстве стрелкового оружия и боеприпасов всех калибров. На первых этапах войны поставки велись тайно, в основном через Польшу, чтобы избежать российского саботажа. Однако теперь Болгария официально участвует в программе ЕС по производству 2 млн артиллерийских снарядов для Украины.

В августе немецкий концерн Rheinmetall объявил о создании совместного предприятия с болгарским госзаводом VMZ Sopot и строительстве нового завода боеприпасов стоимостью €1млрд. Там будут выпускать порох и 155-мм снаряды стандарта НАТО. Эксперты называют это переломным моментом для болгарской оборонки, которая ранее ориентировалась на советские образцы.

По словам аналитика Велизара Шаламановa, инвестиции демонстрируют признание высокого качества болгарских предприятий. В будущем поставки снарядов в Украину могут стать более прямыми — через Румынию или даже Черное море.

Между тем украинские производители оружия также рассчитывают на европейские инвестиции. Их мощности оцениваются в $30–35 млрд, однако государство может финансировать лишь половину. Пока же из-за угроз российских ударов предпочтение отдается предприятиям за пределами Украины — в том числе в Болгарии.

«К сожалению, конца войне не видно», — подчеркнул Тагарев. По его словам, Путин не отказался от планов контролировать Украину, а Киев продолжит сопротивляться при поддержке Европы и США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com