Как Болгария поддерживает Украину
- 10.09.2025, 13:06
София перестраивает оборонную промышленность для помощи ВСУ.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году именно советские боеприпасы из Болгарии стали критически важными для ВСУ. Сегодня София перестраивает оборонную промышленность под стандарты НАТО, чтобы обеспечивать долгосрочную поддержку Киева, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
Бывший министр обороны Болгарии Тодор Тагарев отметил, что его страна исторически специализировалась на производстве стрелкового оружия и боеприпасов всех калибров. На первых этапах войны поставки велись тайно, в основном через Польшу, чтобы избежать российского саботажа. Однако теперь Болгария официально участвует в программе ЕС по производству 2 млн артиллерийских снарядов для Украины.
В августе немецкий концерн Rheinmetall объявил о создании совместного предприятия с болгарским госзаводом VMZ Sopot и строительстве нового завода боеприпасов стоимостью €1млрд. Там будут выпускать порох и 155-мм снаряды стандарта НАТО. Эксперты называют это переломным моментом для болгарской оборонки, которая ранее ориентировалась на советские образцы.
По словам аналитика Велизара Шаламановa, инвестиции демонстрируют признание высокого качества болгарских предприятий. В будущем поставки снарядов в Украину могут стать более прямыми — через Румынию или даже Черное море.
Между тем украинские производители оружия также рассчитывают на европейские инвестиции. Их мощности оцениваются в $30–35 млрд, однако государство может финансировать лишь половину. Пока же из-за угроз российских ударов предпочтение отдается предприятиям за пределами Украины — в том числе в Болгарии.
«К сожалению, конца войне не видно», — подчеркнул Тагарев. По его словам, Путин не отказался от планов контролировать Украину, а Киев продолжит сопротивляться при поддержке Европы и США.