«Минсктранс» отменил рейсы в Варшаву и Мюнхен
- 10.09.2025, 13:22
Пассажирам гарантирован возврат стоимости билетов.
«Минсктранс» сообщил об отмене части международных автобусных рейсов из-за временного закрытия границы с Польшей.
В компании выразили надежду, что ограничения продлятся лишь с 12 по 16 сентября.
Отменены следующие направления:
Минск — Варшава (12–16 сентября) и Варшава — Минск (12–17 сентября);
Минск — Мюнхен (10 и 12 сентября) и Мюнхен — Минск (12 и 14 сентября).
