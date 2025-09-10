«Минсктранс» отменил рейсы в Варшаву и Мюнхен 10.09.2025, 13:22

«Минсктранс» сообщил об отмене части международных автобусных рейсов из-за временного закрытия границы с Польшей.

В компании выразили надежду, что ограничения продлятся лишь с 12 по 16 сентября.

Отменены следующие направления:

Минск — Варшава (12–16 сентября) и Варшава — Минск (12–17 сентября);

Минск — Мюнхен (10 и 12 сентября) и Мюнхен — Минск (12 и 14 сентября).

Пассажирам гарантирован возврат стоимости билетов.

