Российский дрон нашли под польским Эльблонгом 3 10.09.2025, 13:42

3,820

Это самая северная находка после сегодняшней атаки.

В Олесне под Эльблонгом (Куявско-Мазурское воеводство) были найдены части российского дрона, сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши во время пресс-конференции. Это самая северная находка такого рода. Части других российских дронов до сих пор находили в Люблинском воеводстве и в Лодзинском воеводстве (восток и центр Польши).

«В поселке Олесно под Эльблонгом был найден один дрон. По состоянию на 11:00 по всей стране службы обнаружили семь таких аппаратов и остатки одного снаряда неизвестного происхождения», — сообщила на пресс-конференции Каролина Галецка, пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши.

