Российский дрон нашли под польским Эльблонгом

Российский дрон нашли под польским Эльблонгом3
- 10.09.2025, 13:42
Это самая северная находка после сегодняшней атаки.
В Олесне под Эльблонгом (Куявско-Мазурское воеводство) были найдены части российского дрона, сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши во время пресс-конференции. Это самая северная находка такого рода. Части других российских дронов до сих пор находили в Люблинском воеводстве и в Лодзинском воеводстве (восток и центр Польши).
«В поселке Олесно под Эльблонгом был найден один дрон. По состоянию на 11:00 по всей стране службы обнаружили семь таких аппаратов и остатки одного снаряда неизвестного происхождения», — сообщила на пресс-конференции Каролина Галецка, пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши.