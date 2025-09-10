закрыть
10 сентября 2025, среда, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Италии снимут биографический фильм об Армани

  • 10.09.2025, 13:45
В Италии снимут биографический фильм об Армани
Джорджо Армани
Фото: AFP

Это дань памяти одному из величайших новаторов мировой моды.

Итальянский продюсер Андреа Йерволино объявил о запуске работы над биографическим фильмом о легендарном модельере Джорджо Армани, скончавшемся 4 сентября в возрасте 91 года от печеночной недостаточности, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Йерволино, проект стал «личным желанием отдать дань одному из величайших новаторов мировой моды и символу итальянской идентичности».

Сценарий напишет лауреат «Оскара» Бобби Мореско, ранее сотрудничавший с продюсером над биографией «Братья Мазерати» с Аль Пачино, Энтони Хопкинсом и Энди Гарсиа в главных ролях.

Фильм проследит личный и профессиональный путь Армани, которого считают одним из самых влиятельных модельеров XX и XXI веков. Остается открытым вопрос, будет ли картина затрагивать его частную жизнь, включая отношения с бизнес-партнером Серджо Галеотти, умершим в 1985 году, или сосредоточится исключительно на его карьере. Также пока неизвестно, участвует ли семья Армани в проекте.

«Мы все знаем бренд Armani, но мало кто знает человека за этим именем, его жертвы, видение и путь, сделавший возможной итальянскую мечту, признанную во всем мире», — отметил Йерволино.

Ранее, в 2015 году, Армани стал героем короткометражного фильма Мартина Скорсезе. Новый проект призван стать полноценной историей о человеке, стоявшем за культовым брендом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох