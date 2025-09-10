В ЕС заявили о срочной разработке «стены против дронов» 6 10.09.2025, 14:02

2,918

Россия будет остановлена.

В Евросоюзе заявили о срочной разработке «стены против дронов» на восточном фланге из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

По его словам, Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО.

«Мы должны срочно разработать «стену против дронов» вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим совместным флагманским проектом. Мы будем работать вместе с государствами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена», - написал еврокомиссар.

Кроме этого известно, что ЕС запустит программу Eastern Flank Watch («Наблюдение за восточным флангом»), о чем сообщил еще один еврокомиссар Валдис Домбровскис.

«ЕС будет защищать каждый сантиметр своей территории. Еврокомиссия запустит программу наблюдения за восточным флангом, чтобы предоставить ЕС независимые стратегические возможности, улучшить наблюдение за нашей восточной границей в режиме реального времени и построить «стену против дронов», - написал он.

Напомним, в ночь на 10 сентября польское воздушное пространство нарушили российские дроны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com