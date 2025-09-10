закрыть
10 сентября 2025, среда, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ЕС заявили о срочной разработке «стены против дронов»

6
  • 10.09.2025, 14:02
  • 2,918
В ЕС заявили о срочной разработке «стены против дронов»

Россия будет остановлена.

В Евросоюзе заявили о срочной разработке «стены против дронов» на восточном фланге из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

По его словам, Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО.

«Мы должны срочно разработать «стену против дронов» вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим совместным флагманским проектом. Мы будем работать вместе с государствами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена», - написал еврокомиссар.

Кроме этого известно, что ЕС запустит программу Eastern Flank Watch («Наблюдение за восточным флангом»), о чем сообщил еще один еврокомиссар Валдис Домбровскис.

«ЕС будет защищать каждый сантиметр своей территории. Еврокомиссия запустит программу наблюдения за восточным флангом, чтобы предоставить ЕС независимые стратегические возможности, улучшить наблюдение за нашей восточной границей в режиме реального времени и построить «стену против дронов», - написал он.

Напомним, в ночь на 10 сентября польское воздушное пространство нарушили российские дроны.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох