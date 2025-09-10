закрыть
10 сентября 2025, среда, 14:59
Самая дешевая новая модель Skoda удивит всех

  • 10.09.2025, 14:11
  • 2,490
Самая дешевая новая модель Skoda удивит всех
Фото: fleetnews.co.uk

Опубликованы фото и подробности.

Бюджетный кроссовер Skoda Epiq 2026 модельного года удивит всех как самая дешевая новая модель чешского бренда в электрическом сегменте. Автомобиль постепенно готовится к выходу на рынок.

Подробности сообщает Carscoops. Ранее электрокар Skoda Epiq уже рассекретили как концепт. Теперь показали предсерийный прототип. Но фактически в продажу в 2026 году компактный электрокар отправится именно в таком виде.

Фото: Skoda

Мы видим аккуратный геометрический стиль компактного кузова и современную светотехнику. Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний.

Фото: Skoda

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ориентировочной ценой около 25 000 евро.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq. В основе – платформа и агрегаты нового электрического кроссовера Volkswagen ID. Cross, который тоже постепенно готовится к выходу на рынок.

