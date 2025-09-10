закрыть
10 сентября 2025, среда, 14:59
После атаки дронов Польша вызвала «на ковер» российского дипломата

4
  • 10.09.2025, 14:13
  • 2,368
После атаки дронов Польша вызвала «на ковер» российского дипломата

Для вручения ноты протеста.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Причиной стало нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками.

Об этом сообщает The Guardian.

Российского дипломата вызовут в МИД Польши и вручат ему ноту протеста. Он должен был прибыть в ведомство до 13:00.

В ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО. Для отражения воздушной угрозы была поднята в небо авиация.

