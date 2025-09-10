После атаки дронов Польша вызвала «на ковер» российского дипломата

После атаки дронов Польша вызвала «на ковер» российского дипломата4
- 10.09.2025, 14:13
Для вручения ноты протеста.
Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Причиной стало нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками.
Об этом сообщает The Guardian.
Российского дипломата вызовут в МИД Польши и вручат ему ноту протеста. Он должен был прибыть в ведомство до 13:00.
В ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО. Для отражения воздушной угрозы была поднята в небо авиация.