После атаки дронов Польша вызвала «на ковер» российского дипломата 4 10.09.2025, 14:13

2,368

Для вручения ноты протеста.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Причиной стало нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками.

Об этом сообщает The Guardian.

Российского дипломата вызовут в МИД Польши и вручат ему ноту протеста. Он должен был прибыть в ведомство до 13:00.

В ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО. Для отражения воздушной угрозы была поднята в небо авиация.

