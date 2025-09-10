закрыть
10 сентября 2025, среда
Российские пропагандисты набросились на Киркорова

  • 10.09.2025, 14:19
  • 4,202
Филипп Киркоров

Певцу-путинисту пообещали проблемы.

Певца-путиниста Филиппа Киркорова в РФ ждут новые неприятности из-за его неосторожных высказываний. Пропагандисты страны-агрессора набросились на певца и припомнили ему скандальную «голую вечеринку», пригрозив, что теперь последствий избежать не удастся, пишет «Главред».

Недавно Киркоров публично встал на защиту своего коллеги Егора Крида, которого Екатерина Мизулина и ее «Лига безопасного интернета» попытались «отменить» за номер с откровенным танцем девушки. Мизулина назвала выступление «вызовом обществу и указу президента о традиционных ценностях». В ответ Киркоров резко заявил, что ничего предосудительного в этом не было.

«Не нравится — не смотрите. Начиная от Мадонны и Элвиса Пресли. Это элемент шоу, часть образа. Все было сделано в меру и со вкусом», — ответил Киркоров.

Подобная позиция вызвала ярость у пропагандистов. Они напомнили артисту о его собственных скандалах, в частности о «голой вечеринке», после которой Киркорову чудом удалось избежать последствий.

«Видимо, он забыл свое стыдное видео после скандальной «голой вечеринки» у блогера Ивлеевой. Сколько раз с декабря 2023 года он заходил «не в ту дверь»?», — задались вопросом пропагандисты.

Пока Киркоров реагирует на угрозы с юмором, однако в адрес певца уже поступают запросы от российских «активистов» о проверке его на пропаганду «нетрадиционных ценностей». Но чем чаще путинист позволяет себе высказывания вразрез с линией власти, тем ближе для него риск серьезных последствий.

