10 сентября 2025, среда, 14:59
Белорусский журналист Анджей Почобут номинирован на премию Сахарова

  • 10.09.2025, 14:33
Белорусский журналист Анджей Почобут номинирован на премию Сахарова
Анджей Почобут

Его выдвинули на премию евродепутаты от группы ECR.

Белорусский журналист, лидер польской диаспоры в Беларуси, политзаключенный Анджей Почобут стал кандидатом от группы ECR (European Conservatives and Reformists) на премию Сахарова за свободу мысли 2025 года

«Наша номинация этой отважной и вдохновляющей личности показывает нашу непоколебимую поддержку демократических голосов оппозиции в диктаторской Беларуси», — сказала Малгожата Госевская, председатель делегации по связям с Беларусью в Европейском парламенте

Премия Сахарова за свободу мысли — это ежегодная награда Европейского парламента, присуждаемая лицам или организациям, которые отстаивают права человека и свободу мнений. Названа в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова и признана одной из самых престижных премий в правозащитной области.

