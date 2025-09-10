Белорусский журналист Анджей Почобут номинирован на премию Сахарова
Его выдвинули на премию евродепутаты от группы ECR.
Белорусский журналист, лидер польской диаспоры в Беларуси, политзаключенный Анджей Почобут стал кандидатом от группы ECR (European Conservatives and Reformists) на премию Сахарова за свободу мысли 2025 года
«Наша номинация этой отважной и вдохновляющей личности показывает нашу непоколебимую поддержку демократических голосов оппозиции в диктаторской Беларуси», — сказала Малгожата Госевская, председатель делегации по связям с Беларусью в Европейском парламенте
Премия Сахарова за свободу мысли — это ежегодная награда Европейского парламента, присуждаемая лицам или организациям, которые отстаивают права человека и свободу мнений. Названа в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова и признана одной из самых престижных премий в правозащитной области.