В Беларуси завышают цены на картошку и капусту

В Беларуси завышают цены на картошку и капусту1
- 10.09.2025, 14:45
В некоторых случаях — на 200%.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило новые случаи нарушения законодательства о ценах среди белорусских фермерских хозяйств.
Самые крупные нарушения:
ФХ «Достаток» (Брестская область) продавало плодоовощную продукцию бюджетным учреждениям по завышенным ценам. Размер штрафа, наложенного Экономическим судом области, составил более 53 тыс. Br.
ФХ «Лориник» и «ДубайТранс» завышали цены на картошку нового урожая. Каждый получил штраф по 3 тыс. Br.
ФХ «Романенко Андрей Владимирович» накручивало цены на картофель до 286%, тогда как максимально допустимое повышение — 0,3% в месяц. Теперь фермеру придется уплатить весь заработок в виде штрафа.
ООО «Сады Востока» продавало капусту по завышенным ценам, за что получило штраф 11,2 тыс. Br.
Частному предприятию «Лимончино» придется выплатить 15 тыс. Br за недостоверные данные в товарно-транспортных накладных и отсутствие экономических расчетов отпускных цен на овощи и фрукты.
С начала 2025 года нарушения законодательства о ценах и ценообразовании выявлены у 176 предприятий, сумма наложенных штрафов превысила 360 тыс. Br.