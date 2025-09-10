Урсула фон дер Ляйен предложила выделить «репарационный кредит» Украине 10.09.2025, 15:13

1,436

Урсула фон дер Ляйен

Фото: AP

Это предполагает использование замороженных российских активов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить замороженные российские активы на выдачу Украине так называемого «репарационного кредита». Об этом она заявила в ежегодной речи о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам Брюсселя, в 2026 году бюджетный дефицит Украины может составить около 8 млрд евро. Фон дер Ляйен отметила, что использование «денежных остатков» от российских активов позволит предоставить Киеву новый заем.

«Украина начнет выплачивать этот кредит только тогда, когда Россия заплатит репарации. Эти средства помогут стране уже сегодня и будут важны для ее безопасности в средне- и долгосрочной перспективе», — заявила она. По словам главы Еврокомиссии, речь идет также о финансировании украинских вооруженных сил, которые станут «первой линией гарантий безопасности».

Однако предложенный механизм не предполагает немедленную конфискацию активов, что вызывает споры в ЕС. Большинство стран выступает против такого шага из-за юридических и финансовых рисков. Особенно настороженно относится Бельгия, где находится компания Euroclear, управляющая российскими замороженными активами.

Идея «репарационного кредита» обсуждается не впервые. В 2024 году страны G7 и Еврокомиссия договорились направить Украине €45 млрд прибыли от инвестирования российских активов. Однако доля ЕС — €18 млрд — будет полностью выплачена до конца этого года, что усиливает необходимость поиска новых источников средств.

Брюссель также рассматривает возможность перевода активов в более рискованные инвестиции, чтобы увеличить доходность и тем самым усилить давление на Москву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com