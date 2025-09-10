За шпионской сетью КГБ Беларуси в Европе стоит Россия? 2 10.09.2025, 15:20

Виктор Ягун

Фото: kmu.gov.ua

Мнение генерала СБУ.

В Европе разоблачена шпионская сеть, организованная КГБ Беларуси. Она занималась вербовкой агентов и сбором секретной информации в интересах Москвы. В операции участвовали спецслужбы Чехии, Румынии и Венгрии, которые задержали бывшего замглавы молдавской разведки Александра Балана и выслали белорусского дипломата.

Насколько широкую сеть агентуры КГБ Беларуси можно ожидать в Европе и действительно ли Минск стал «прикрытием» для Москвы в разведывательных операциях? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в отставке Виктором Ягуном:

— Я не думаю, что это широкая сеть. Существует методика, которую еще использовал Советский Союз: применение прокси — сателлитов для решения задач под чужим флагом, чтобы не «светить» себя напрямую. В советские времена активно использовали, например, болгарскую разведку, особенно разведку ГДР.

Это вполне понятная практика. Сегодня в Европе намного сложнее открыто использовать прокси, поэтому прибегают к другим схемам: действуют под чужим флагом, вербуют русскоязычных граждан, либо скрывают, кто стоит за вербовкой. Еще один вариант — активно задействовать Беларусь. К ней меньше внимания, и потому Москва прикрывает свои операции белорусскими спецслужбами. Я не думаю, что у белорусов очень большая агентурная сеть. Все зависит от финансирования. Разве что Россия обеспечит ее деньгами.

