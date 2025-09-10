закрыть
В Беларуси вводят изменения по тарифам на электроэнергию

1
  • 10.09.2025, 15:50
  • 2,956
Кого затронут нововведения.

С октября в Беларуси введут некоторые изменения по оплате потребленной электроэнергии. Так, людям, которые обзавелись квадратами в новостройке, в течение трех месяцев после сдачи ее в эксплуатацию будут выставлять счета за электроэнергию по субсидируемым тарифам.

Для нежилых помещений появится возможность получить дифференцированную оплату по времени суток, выбрав двухзонный или трехзонный тариф. Но есть важный нюанс — наличие договора на электроснабжение.

Также изменения предусмотрены для садовых и дачных кооперативов. Начальник управления сбыта энергии «Белэнерго» Александр Лазаревич рассказал СТВ подробности:

— Каждый человек вправе жить и передвигаться по нашей стране куда считает нужным. У очень многих есть дачи, садоводческие товарищества, то есть домики. Они летом живут там, зимой переезжают, к примеру, в Минск в свои квартиры. Получается, что человек, имеющий льготу в Минске, не может три или четыре месяца, проживая в садоводческом товариществе, эту льготу иметь. Поэтому в данном случае в силу обращений граждан, их желания появилась такая норма, которая сегодня им позволяет зарегистрироваться по месту прибывания (в садоводческом товариществе или дачном кооперативе) и иметь эту льготу.

Напомним, с 1 октября также введут новшество для тех, кто попал в базу «тунеядцев»: со следующего месяца в ситуациях, когда собственник жилья попадает в число «иждивенцев», все затраты на отопление, горячую воду и газ будут считать по экономически обоснованным тарифам.

