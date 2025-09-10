Что задумали Путин и Лукашенко 8 Иван Яковина

10.09.2025, 16:08

4,366

Нужна жесткая реакция.

Поскольку война сейчас, в первую очередь, — дроновая, они, конечно же, отрабатывают нанесение удара по стране НАТО (в данном случае — по Польше) дальнобойными ударными «Шахедами», а также отслеживают реакцию на эту атаку.

Смотрят, как быстро поляки эти дроны обнаружат (и обнаружат ли вообще), какие силы и средства направят на перехват и — главное — сможет ли польская ПВО эти дроны уничтожить в воздухе до того, как они условно поразят цель.

Ну и еще один важнейший момент: Москва проверяет, как страна НАТО и альянс в целом реагирует на прямое фактическое нарушение его границ российской военной техникой. (На данный момент реакция, прямо скажем, жалкая).

Из-за продолжающейся войны против Украины у РФ есть железная отговорка: «случайно залетели» или даже еще лучше: «это украинцы своим РЭБом сбили наши дроны с курса, отправили на Люблин».

Грех не воспользоваться такой возможностью, чтобы абсолютно безнаказанно пощекотать ненавистных Путину борзых поляков, которые, максимум, выразят «глубокую обеспокоенность», когда дело дойдет до настоящего дела.

Если бы у поляков нашлась решимость, Варшава сейчас могла бы объявить, что после событий ночи 10 сентября объявляет над Галичиной и Волынью «бесполетную зону», в которой будет сбивать все дроны и ракеты, летящие в сторону Польши. Ну или даже ничего не объявлять, а просто начать сбивать.

Вот это была бы совершенно адекватная реакция.

Иван Яковина, «Фейсбук»

