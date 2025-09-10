В Беларуси для велосипедистов придумали новый дорожный знак 10.09.2025, 16:24

Что он означает?

С сентября в Беларуси вступили в силу новые правила ПДД, по которым велосипедисты обязаны спешиваться на пешеходных переходах. Иначе будет штраф. Эти случаи уже фиксируются.

Однако владельцы двухколесного транспорта таким раскладом недовольны. Ведь в Минске, например, очень много светофоров, переходить пешком каждый очень неудобно. И, как ни странно, в милиции к этому прислушались.

Сейчас по пешеходному переходу можно проехать лишь в том случае, если на нем есть велосветофор. Количество таких устройств будет увеличиваться. Однако процесс это не быстрый, потому придумали альтернативу.

«Разработана и утверждена специальная табличка, которая уже устанавливается в Минске для пересечения проезжей части велосипедистами», – заявили в МВД Беларуси.

Такой знак появится только там, где нет конфликта интересов при движении между водителем и велосипедистом.

Если на переходе установлен велосветофор и горит его зеленый сигнал, то велосипедист или водитель СПМ может пересекать проезжую часть не спешиваясь. Если вместе с пешеходным светофором снизу есть специальная табличка, то велосипедист и лицо на СПМ также могут пересекать дорогу без спешивания.

