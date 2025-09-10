Политолог: Путин хочет открыть еще один фронт 10.09.2025, 16:28

Григорий Месежников

Фото: etrend.sk

Ответ НАТО должен быть жестким.

Российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши, вызвав экстренную реакцию Варшавы и союзников. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении задействовать статью 4 Устава НАТО, а европейские лидеры подчеркнули полную солидарность с Польшей. На фоне атаки звучат призывы к усилению обороны и обсуждению коллективных мер против российской агрессии.

Можно ли ожидать, что эта атака приведет к конкретным военным или политическим мерам в отношении России? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Это единственная возможность показать, что Запад не намерен терпеть подобные провокации. Если реакция будет слабой, станет очевидно: Россия просто тестирует, проверяет, каким образом отреагирует Запад. В зависимости от этого Кремль и будет действовать дальше. Путин известен тем, что всегда стремится держать Запад в напряжении. Он говорил об этом еще до вторжения в Украину, и сегодня пытается повторить ту же тактику. Но сейчас он понимает: объединенный коллективный Запад гораздо сильнее. На фоне неудач в войне, где ему не удалось завоевать Украину и ликвидировать украинскую государственность, Путин снова пробует открыть «еще один фронт».

Такое мы уже видели: в 2014 году — аннексия Крыма, война на востоке Украины, параллельно он начал операцию в Сирии. Сейчас Кремль может попытаться втянуться в новый вооруженный конфликт. Будет ли он полномасштабным или локальным — сказать трудно. Но итог зависит от жесткой реакции стран НАТО и Евросоюза. И, конечно, очень важна позиция США.

— Польша впервые после начала войны в Украине решила задействовать статью 4 Устава НАТО. Какое значение это имеет и к каким шагам Альянс может реально прибегнуть?

— На мой взгляд, сейчас минимально необходима активация статьи 4 Устава НАТО. Но, учитывая, что Польша подверглась нападению, можно говорить и о 5 статье Североатлантического договора. Четвертая предполагает консультации и согласование шагов. Пятая же — это уже коллективная оборона. Насколько я знаю, статья 5 Устава НАТО была задействована только один раз — после терактов 11 сентября 2001 года. И сегодня вполне адекватным ответом было бы дать понять России: Альянс готов к такому же уровню реакции.

Каким образом это может произойти — сказать сложно. Но дроны летели, насколько известно, с территории России и Беларуси. Логичным шагом стало бы закрыть небо над Украиной, чтобы союзники могли сбивать все, что летит из России в направлении Украины или стран НАТО. Это был бы действенный и при этом умеренный ответ.

Если этого окажется недостаточно, тогда можно обсуждать возможность сбивать ракеты прямо над территорией России. Подобную практику мы видим у Израиля: он перехватывает ракеты хуситов и иранские ракеты еще над Саудовской Аравией и Египтом, не дожидаясь, пока они долетят до Израиля.

Помимо военных мер, необходимо усиление санкций против России и наращивание поддержки Украины. Помощь есть, но в полном объеме Украина ее пока не получает. Усиление санкций, дипломатическая изоляция Москвы и закрытие неба над Украиной — это шаги, которые могли бы изменить ситуацию.

Запад до сих пор не решился закрыть небо, но сейчас предоставляется новая возможность. У НАТО достаточно ресурсов для этого. Украина — большая страна, но Альянс объединяет десятки государств, к которым добавляются Соединенные Штаты. В случае необходимости они также могут оказать военно-техническую помощь.

