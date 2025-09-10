Девочка из США стала «Ребенком года» TIME 10.09.2025, 16:32

Теджасви Манодж

Она защищает пожилых людей от кибермошенников.

16-летняя Теджасви Манодж из США удостоена звания «Ребенок года» журнала TIME за 2025 год за создание проекта Shield Seniors, помогающего пожилым людям распознавать и предотвращать интернет-мошенничество, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Идея появилась после того, как ее 85-летний дедушка едва не попался на удочку мошенников, пытавшихся выманить у него $2000 под видом родственника, который просит одолжить денег. Теджасви поразило, насколько уязвимы пожилые люди перед подобными атаками.

По данным ФБР, в 2024 году киберпреступники нанесли ущерб на сумму более $16 млрд, из которых почти $5 млрд пришлись на жертв старше 60 лет. Количество случаев, когда пожилые люди теряли более $10 000, выросло в четыре раза за последние годы.

Теджасви разработала сайт Shield Seniors, который включает четыре раздела: обучение основам кибербезопасности, чат-бот для простых ответов на вопросы, инструмент для анализа подозрительных сообщений с помощью ИИ (с точностью до 95%), а также ссылки на официальные ресурсы для подачи жалоб.

Сайт создан с учетом потребностей пожилых пользователей. Крупный шрифт, простая навигация и спокойная цветовая гамма. Сейчас он работает в закрытом режиме и ожидает финансирования для выхода в открытую сеть.

Помимо проекта, Теджасви активно занимается волонтерством. Она помогает в продовольственном банке, преподает беженцам из Бутана, играет в школьном оркестре и недавно получила звание юного скаута.

«Важно, чтобы пожилые чувствовали себя уверенно в интернете и знали, что они не одни», — говорит Теджасви.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com