Суд ЕС отклонил жалобы Януковичей и Абрамовича 1 10.09.2025, 16:40

1,388

Санкции против бывшего украинского президента, и российского олигарха сохранятся.

Суд ЕС не удовлетворил апелляции бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и российского олигарха Романа Абрамовича об исключении из санкционных списков ЕС.

Об этом сообщают Politico и редактор по вопросам Европы «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

Виктор Янукович проиграл в Суде ЕС и получил отказ на свои просьбы снять введенные против него санкции после десятилетней судебной борьбы, в которой он утверждал, что против него нет конкретных доказательств.

ЕС впервые наказал Януковича санкциями в 2014 году, а затем - в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины.

В 18-страничной аргументации решения говорится, что действия Януковича как тогдашнего президента явно способствовали дестабилизации ситуации в Украине, поэтому ЕС имел основания включить его в соответствующий санкционный список.

Суд учел, что Янукович не дистанцировался от российской власти после событий 2014 года, и отметил его роль в марте 2022 года, когда российские войска стояли под Киевом.

Суд также отклонил параллельную апелляцию Александра Януковича относительно наложенных на него санкций ЕС за бизнес на оккупированных Россией территориях.

Джозвяк отмечает, что отклонили апелляции не только Януковичей, но и российского олигарха Абрамовича.

«Большая победа для европейских санкций против России сегодня в Суде ЕС: апелляции и Виктора Януковича, и Романа Абрамовича об исключении из санкционных списков – отклонены», – написал Джозвяк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com