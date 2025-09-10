Экс-чиновника из Могилева заставили вернуть 30 тысяч рублей пенсии 1 10.09.2025, 16:47

Лукашист утаил наличие судимости.

Бывший госслужащий из Могилева получал чиновничью пенсию за выслугу лет. Однако он не сообщил о том, что в отношении него «по нереабилитирующему основанию» прекратили расследовать уголовное дело. Поэтому незаконно выплаченные 30 тысяч рублей его заставили вернуть через суд, сообщила прокуратура Могилевской области.

Когда пришло время, экс-чиновник обратился в управление соцзащиты администрации одного из районов города. Он подал заявление о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с законом о госслужбе, его одобрили и выплачивали деньги.

При этом при определении пенсии мужчине разъяснили требования закона о «необходимости безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, которые влекут изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты».

Несмотря на это, мужчина не сообщил важный факт. В отношении него было прекращено уголовное дело о превышении служебных полномочий (ч.3 ст. 426 УК) — «по нереабилитирующему основанию, с признанием наличия в его действиях состава преступления». А это, согласно белорусским законам, основание для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет.

Нереабилитирующими основаниями могут быть, например, прекращение производства по уголовному делу за истечением сроков давности или вследствие акта амнистии, либо за примирением сторон.

Сумма необоснованно полученной пенсии за выслугу лет превысила 30 тысяч рублей. Добровольно в рамках досудебного урегулирования мужчина отказался возмещать выплаты, прокуратура пошла в суд с иском.

Уже там экс-чиновник признал требования прокурора и в добровольном порядке возместил в пользу управления соцзащиты почти 25 тысяч рублей. На оставшуюся сумму стороны заключили мировое соглашение, согласно которому ответчик обязался выплатить остаток денег.

Мировое соглашение утверждено определением суда и вступило в законную силу.

