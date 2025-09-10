Польский публицист: Нужен асимметричный ответ 5 10.09.2025, 17:00

4,666

Витольд Юраш

Витольд Юраш предложил несколько сценариев реакции на вторжение российских дронов.

Бывший Временный поверенный в делах Польши в Беларуси, публицист Витольд Юраш пишет для издания onet.pl, каким должен быть ответ Варшавы на массовое вторжение российских дронов:

— Существует множество сценариев нашей реакции. Можно, кстати, учиться у россиян, которые на протяжении многих лет использовали выражение «асимметричный ответ».

Возможно, польский дрон должен упасть на поле или на элемент российской инфраструктуры в Калининградской области. Можно также использовать действия россиян как предлог для введения дополнительных экономических санкций. То, как именно мы ответим, не так важно. Главное — чтобы россиянам было больнее, чем нам — только тогда можно надеяться, что дальнейшая эскалация не произойдёт.

Самое важное в этом всем — прежде чем отвечать россиянам, самим себе ответить на вопрос, как достичь этой ключевой цели. Наша реакция должна причинять боль им, а не нам. На российскую провокацию против нас и, шире, против всего Запада, к сожалению, также приходится отвечать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com