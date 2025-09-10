Польский публицист: Нужен асимметричный ответ

Польский публицист: Нужен асимметричный ответ5
- 10.09.2025, 17:00
- 4,666
Витольд Юраш предложил несколько сценариев реакции на вторжение российских дронов.
Бывший Временный поверенный в делах Польши в Беларуси, публицист Витольд Юраш пишет для издания onet.pl, каким должен быть ответ Варшавы на массовое вторжение российских дронов:
— Существует множество сценариев нашей реакции. Можно, кстати, учиться у россиян, которые на протяжении многих лет использовали выражение «асимметричный ответ».
Возможно, польский дрон должен упасть на поле или на элемент российской инфраструктуры в Калининградской области. Можно также использовать действия россиян как предлог для введения дополнительных экономических санкций. То, как именно мы ответим, не так важно. Главное — чтобы россиянам было больнее, чем нам — только тогда можно надеяться, что дальнейшая эскалация не произойдёт.
Самое важное в этом всем — прежде чем отвечать россиянам, самим себе ответить на вопрос, как достичь этой ключевой цели. Наша реакция должна причинять боль им, а не нам. На российскую провокацию против нас и, шире, против всего Запада, к сожалению, также приходится отвечать.