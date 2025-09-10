С аукциона пытаются продать отель в уникальной исторической усадьбе 10.09.2025, 17:12

1,192

Фото: instagram.com/relaxhotel_by

Ей владел белорусский драматург Винцент Дунин-Мартинкевич.

На аукционе пытались продать готовый бизнес — гостиничный комплекс в усадьбе Дунина-Мартинкевича на берегу реки в Бобруйском районе. Объявление было опубликовано на сайте ipmtorgi.by. Владельцем комплекса указана компания «Бизнес РМ», основанная в 2022 году. Однако сам проект существует дольше — и владела им компания «Релаксотель». Сейчас обе они ликвидируются, пишет «Зеркало».

Из открытых источников следует, что в 2023-м «Релаксотель» продал спорткомплекс на этом месте «Бизнесу РМ» за 660 732 долларов. Это 1,98 млн рублей по среднему курсу Нацбанка за тот год.

Последний раз торги прошли 8 сентября, но пока неизвестно, нашелся ли покупатель.

Гостиничный комплекс «Вишневый сад» продают, потому что компания, которая им владеет, ликвидируется. В лот входит комплекс зданий из самого отеля, бара, банкетного зала, аквазоны, кинотеатра. Также включены в цену мебель, предметы интерьера, обустройство территории и система охраны.

Фото: instagram.com/relaxhotel_by

Указано, что гостиница занимает 292 м², а спорткомплекс — 1772 м².

Фото: instagram.com/relaxhotel_by

Усадьба стоит на холме, среди густого леса, над изгибом реки Березина. Когда-то здесь располагалось имение основоположника белорусской драматургии Винцента Дунина-Мартинкевича, говорится на сайте отеля. Эта же информация размещена на сайте Бобруйского райисполкома.

Фото: instagram.com/relaxhotel_by

Изначально комплекс пытались продать за 5 252 860 рублей, что сравнимо с отдельными элитными коттеджами в Минске и даже дешевле некоторых домов в Дроздах.

Фото: ipmtorgi.by

Однако покупателей не нашлось, и объект выставили на продажу снова — уже по цене от 4 727 573 рублей. Второй раз торги прошли 8 сентября, однако пока не удалось узнать, нашелся ли покупатель.

Владельцем комплекса указана компания «Бизнес РМ», основанная в 2022 году. Однако сам проект существует дольше — и владела им компания «Релаксотель». Сейчас обе они ликвидируются.

Из открытых источников следует, что в 2023-м «Релаксотель» продал спорткомплекс на этом месте «Бизнесу РМ» за 660 732 долларов. Это 1,98 млн рублей по среднему курсу Нацбанка за тот год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com