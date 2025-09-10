С аукциона пытаются продать отель в уникальной исторической усадьбе
Ей владел белорусский драматург Винцент Дунин-Мартинкевич.
На аукционе пытались продать готовый бизнес — гостиничный комплекс в усадьбе Дунина-Мартинкевича на берегу реки в Бобруйском районе. Объявление было опубликовано на сайте ipmtorgi.by. Владельцем комплекса указана компания «Бизнес РМ», основанная в 2022 году. Однако сам проект существует дольше — и владела им компания «Релаксотель». Сейчас обе они ликвидируются, пишет «Зеркало».
Из открытых источников следует, что в 2023-м «Релаксотель» продал спорткомплекс на этом месте «Бизнесу РМ» за 660 732 долларов. Это 1,98 млн рублей по среднему курсу Нацбанка за тот год.
Последний раз торги прошли 8 сентября, но пока неизвестно, нашелся ли покупатель.
Гостиничный комплекс «Вишневый сад» продают, потому что компания, которая им владеет, ликвидируется. В лот входит комплекс зданий из самого отеля, бара, банкетного зала, аквазоны, кинотеатра. Также включены в цену мебель, предметы интерьера, обустройство территории и система охраны.
Указано, что гостиница занимает 292 м², а спорткомплекс — 1772 м².
Усадьба стоит на холме, среди густого леса, над изгибом реки Березина. Когда-то здесь располагалось имение основоположника белорусской драматургии Винцента Дунина-Мартинкевича, говорится на сайте отеля. Эта же информация размещена на сайте Бобруйского райисполкома.
Изначально комплекс пытались продать за 5 252 860 рублей, что сравнимо с отдельными элитными коттеджами в Минске и даже дешевле некоторых домов в Дроздах.
Однако покупателей не нашлось, и объект выставили на продажу снова — уже по цене от 4 727 573 рублей. Второй раз торги прошли 8 сентября, однако пока не удалось узнать, нашелся ли покупатель.
