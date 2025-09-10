Алла Пугачева впервые назвала настоящую причину выезда из России 1 10.09.2025, 17:31

Алла Пугачева

Певица заявила, что ее фактически «выдворили».

Российская певица Алла Пугачева впервые после выезда из России в начале широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года подробно объяснила причину своего решения вместе с детьми покинуть страну.

Исполнительница дала большое интервью для программы «Скажи Гордеевой», в котором заявила, что ее фактически «выдворили» из РФ после того, как ее муж, шоумен Максим Галкин публично выступил против войны.

«Оказывается, нельзя ничего говорить. Меня это поразило. Я же не хочу заканчивать свою жизнь опять при сталинизме», - сказала она.

По словам Пугачевой, изначально она не собиралась выезжать из РФ:

«Дело в том, что Максим был за границей (в начале широкомасштабной войны), я - дома, и мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Они меня просто спасли тогда, потому что там был доктор, который мне был очень нужен. Как только я уехала, такое началось. Священник этот дурной, Ткачев: «Какое счастье, очистился воздух, она уехала…». Я и не собиралась уезжать, но думаю, наверное, такое его мнение просто. Потом, поскольку мы против войны, накинулись какие-то люди, что-то писали на Останкино, сплошные оскорбления. Ну, раз не нравится, начинаешь думать, а что тут делать тогда?».

Она добавила, что спустя какое-то время ее вызвал на разговор первый заместитель главы администрации президента РФ «Сергей Кириенко», который ее «успокоил, что все нормально». Однако, через два дня Максима Галкина признали иноагентом в России.

«И мне пришлось подумать на эту тему. Почему? Я - ладно, но когда дети пошли в школу после этого… их начали троллить», - заявила Пугачева, добавив, что их стали называть «детьми шпионов».

После этого, по словам певицы, она и приняла решение выезжать.

«Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, что мы выезжаем… С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно было провезти. И уехали в Израиль… Это была такая острая боль для меня, что это так происходит… Я написала, что объявите меня тоже иноагентом. Потому что я не понимаю, почему мнение людей неглупых так пресекается. Я считаю, что в государстве должны быть разные мнения».

На вопрос, могли ли они с Галкиным промолчать, Пугачева ответила:

«Я бы не промолчала, потому что мне лучше было бы уехать, конечно. Я знала, чем это может закончиться. И Максим не промолчал бы. Потому что есть такое понятие как совесть, и она дороже славы, дороже роскоши, дороже всего».

