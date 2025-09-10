Учения «Запад-2025» принесут новые провокации? 1 Михал Шулджиньский

Не время прятать голову в песок.

Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, вызвав беспрецедентную реакцию армии и властей. НАТО отреагировало на инцидент, а ситуация может еще более обостриться в связи с российско-белорусскими учениями «Запад», которые начинаются возле польской границы.

— Мы имеем дело с провокацией в крупном масштабе, — заявил премьер-министр Дональд Туск, комментируя многочисленные российские дроны, которые нарушили воздушное пространство Польши. Впервые такое большое количество летательных аппаратов пересекло польскую границу за одну ночь.

И впервые Польша столкнулась с такой реакцией. Ранее жаловались, что дроны проникали, неожиданно для военных и гражданских служб. На этот раз все было иначе: впервые была закрыта гражданская воздушная зона над частью страны, чтобы позволить военной авиации действовать. Впервые польские военные — с участием союзников, прежде всего Нидерландов — использовали средства для нейтрализации российских дронов. Впервые в государстве НАТО были сбиты объекты, прилетевшие из России.

Нет сомнений, что произошедшее связано с предстоящими в пятницу военными маневрами «Запад-2025» — совместными учениями вооруженных сил Беларуси и России, проходящими недалеко от границы Польши. Во время прошлых маневров «Запад-2021» россияне передислоцировали войска ближе к границе с Украиной, а через несколько месяцев эти силы были использованы для атаки на страну.

Особенность ситуации подтверждается и реакцией польских политиков. На этот раз оппозиция и коалиция не вступили в конфликт. Президент встретился с премьером еще до семи утра. Премьер подчеркнул, что все сообщения будут согласовываться обеими сторонами. Политики партии «Право и справедливость» даже довольно положительно отзывались о действиях государственных служб. В этой экстраординарной ситуации политики сумели действовать ответственно.

Мы ясно видим: шутки закончились. Война на восточной Польши границе вновь пересекла границу — впервые в таком масштабе. Поскольку мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией и скоординированной реакцией государства, служб, армии и политического класса, ответ России должен быть беспрецедентным.

Это не время для демонстрации силы, но и не время прятать голову в песок. В согласовании с союзниками — прежде всего с США — необходимо спланировать адекватный ответ. Особенно учитывая, что это может быть лишь начало российских провокаций. Маневры «Запад-2025» официально начнутся только в пятницу.

Михал Шулджиньский, «Rzeczpospolita»

