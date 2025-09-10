Россия может остаться без военной техники к 2026 году
- 10.09.2025, 17:50
Начался дефицит танков.
Война в Украине все больше превращается в гонку на выживание. Киев пытается удержать фронт, а Москва — сохранить способность восполнять потери. Однако «песочные часы» российской армии стремительно пустеют, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
По данным западных экспертов, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 11 тысяч танков и бронемашин, включая около 3 тысяч Т-80. Многие из них — устаревшие советские модели Т-64 и Т-72, созданные еще полвека назад. Новейшие Т-90 также понесли серьезные потери, и сегодня основу бронетехники РФ составляют Т-62 и даже музейные Т-34 времен Второй мировой войны.
В строю осталось примерно 2,000 танков, 2,000 боевых машин пехоты и 3,000 бронетранспортеров — менее половины довоенных запасов. При этом значительная часть техники требует капитального ремонта.
Российская оборонная промышленность не способна компенсировать потери. Ежегодно выпускается около 250 танков Т-90М и 460 БМП-3. По словам военного аналитика Виктора Кевлюка, «основной поток на фронт идет за счет восстановленных машин 1960–1980-х годов».
Если нынешние темпы сохранятся, резервы бронетехники России могут иссякнуть уже к концу 2025-го или началу 2026 года.
Тем временем экономика страны испытывает все большую нагрузку. Огромные расходы на войну совпадают с падением доходов от экспорта нефти и газа, усугубляемым атаками украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам. В ряде регионов уже введено нормирование топлива.
Кремль может оказаться перед выбором — либо столкнуться с экономическим кризисом, либо потерять способность вести масштабные боевые действия.