Россия может остаться без военной техники к 2026 году 10.09.2025, 17:50

Начался дефицит танков.

Война в Украине все больше превращается в гонку на выживание. Киев пытается удержать фронт, а Москва — сохранить способность восполнять потери. Однако «песочные часы» российской армии стремительно пустеют, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным западных экспертов, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 11 тысяч танков и бронемашин, включая около 3 тысяч Т-80. Многие из них — устаревшие советские модели Т-64 и Т-72, созданные еще полвека назад. Новейшие Т-90 также понесли серьезные потери, и сегодня основу бронетехники РФ составляют Т-62 и даже музейные Т-34 времен Второй мировой войны.

В строю осталось примерно 2,000 танков, 2,000 боевых машин пехоты и 3,000 бронетранспортеров — менее половины довоенных запасов. При этом значительная часть техники требует капитального ремонта.

Российская оборонная промышленность не способна компенсировать потери. Ежегодно выпускается около 250 танков Т-90М и 460 БМП-3. По словам военного аналитика Виктора Кевлюка, «основной поток на фронт идет за счет восстановленных машин 1960–1980-х годов».

Если нынешние темпы сохранятся, резервы бронетехники России могут иссякнуть уже к концу 2025-го или началу 2026 года.

Тем временем экономика страны испытывает все большую нагрузку. Огромные расходы на войну совпадают с падением доходов от экспорта нефти и газа, усугубляемым атаками украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам. В ряде регионов уже введено нормирование топлива.

Кремль может оказаться перед выбором — либо столкнуться с экономическим кризисом, либо потерять способность вести масштабные боевые действия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com