Сикорский жестко ответил на заявление Орбана о солидарности с Польшей 10.09.2025, 18:04

2,750

Глава МИД Польши раскритиковал позицию премьера Венгрии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в социальной сети Х ответил на сообщение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот выразил солидарность с Польшей из-за нарушения ее воздушного пространства российскими дронами 10 сентября.

No, Victor. The incident proves you should get off the fence and condemn Russian aggression. We ask you to unblock the disbursement of EU funds for defence, approve tougher sanctions on the aggressor and withdraw your veto on starting Ukraine's EU accession negotiations. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 10, 2025

Орбан назвал это «неприемлемым», но прямо не упомянул российскую агрессию. Также венгерский премьер заявил, что «этот инцидент доказывает, что наша политика призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной».

Сикорский написал комментарий, в котором раскритиковал его позицию.

«Нет, Виктор. Этот инцидент доказывает, что тебе нужно сойти с места и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции против агрессора и отозвать свое вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС», – подчеркнул глава польского МИД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com