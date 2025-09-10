закрыть
10 сентября 2025, среда, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сикорский жестко ответил на заявление Орбана о солидарности с Польшей

  • 10.09.2025, 18:04
  • 2,750
Сикорский жестко ответил на заявление Орбана о солидарности с Польшей

Глава МИД Польши раскритиковал позицию премьера Венгрии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в социальной сети Х ответил на сообщение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот выразил солидарность с Польшей из-за нарушения ее воздушного пространства российскими дронами 10 сентября.

Орбан назвал это «неприемлемым», но прямо не упомянул российскую агрессию. Также венгерский премьер заявил, что «этот инцидент доказывает, что наша политика призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной».

Сикорский написал комментарий, в котором раскритиковал его позицию.

«Нет, Виктор. Этот инцидент доказывает, что тебе нужно сойти с места и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции против агрессора и отозвать свое вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС», – подчеркнул глава польского МИД.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох