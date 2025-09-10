Как научная фантастика формирует настоящее и будущее человечества 10.09.2025, 18:09

Это не только жанр литературы, но и мощный двигатель науки.

На прошедшей в Сиэтле конференции Worldcon 2025 вновь подтвердилось: научная фантастика — это не только жанр литературы, но и мощный двигатель реальной науки. Именно она вдохновила многих исследователей стать астрономами, инженерами и даже астронавтами, пишет журнал Forbes.

«Научная фантастика пробуждает любопытство и умение задавать вопросы, но в основном она опирается на достижения самой науки», — считает чешская писательница и эволюционный биолог Юлие Новакова.

Фантастика существует более двух веков. В Чехии ее развитие связано с Карелом Чапеком, который в 1920 году впервые ввел слово «робот» в пьесе “R.U.R.” («Россумские универсальные роботы»). Оно произошло от чешского «robota» — «подневольный труд». По сути, роботы стали современными аналогами фольклорных големов.

Идея восстания искусственного разума появилась еще раньше — во «Франкенштейне» Мэри Шелли (1818). Позже ее подхватили классики, такие как Герберт Уэллс. Сегодня главная тема фантастики — искусственный интеллект, его риски и возможности. «Если мы кормим ИИ мусором, получаем плохие результаты. Но в литературе есть и дружелюбные образы — от C-3PO до роботов-помощников», — говорит Новакова.

Помимо космических сюжетов, современная фантастика все чаще обращается к проблемам климата и будущего Земли. При этом, отмечает Новакова, человечество еще не реализовало весь потенциал: «У нас уже должна быть постоянная база на Луне. Но открытия тысяч экзопланет — это тоже чудо».

И все же главное, по словам писательницы, остается неизменным: «С жажды хороших историй начались легенды у костра — и она не исчезнет никогда».

