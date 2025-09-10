Времени у Путина нет: ни экономического, ни биологического1
- Егор Чернев
- 10.09.2025, 18:15
Спираль эскалации будет раскручиваться.
Ночной обстрел дронами Польши – это подъем на одну ступеньку по лестнице эскалации, но это еще не война и не ст. 5 Вашингтонского договора.
До большой войны в Европе впереди еще несколько ступенек. Это и ракетные обстрелы той же Польши, и наземные провокации в Балтии, и инспирация пророссийских беспорядков в Литве или Латвии, и «зеленые человечки» в Эстонии.
Путин не прощупывает реакции, он повышает ставки и на каждой ступеньке эскалации ожидает, что Запад пойдет на уступки под страхом большой войны.
Но мы всегда должны помнить, что цель войны для Путина – возвращение НАТО на границы 1997 года, иными словами – восстановление сферы влияния России в рамках Организации Варшавского договора.
Поэтому спираль эскалации и дальше будет раскручиваться и ускоряться. Времени у Путина нет, ни экономического, ни биологического.
И определяющим здесь станет позиция и ответ США. Если она будет слабой и недостаточной, то великая европейская война станет неизбежной.
В таком случае Китай может открыто перейти на сторону России, а КНДР направит в Европу сотни тысяч солдат. Будет венчать эту спираль эскалации угроза тактического ядерного удара по странам Центральной Европы.
Сценарий ясен, и сломать его могут только США. Посмотрим на действия и реакцию Трампа. Но надежды на его решительные действия остается все меньше.
Егор Чернев, Facebook