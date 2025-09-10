Назван новый самый богатый человек планеты

Назван новый самый богатый человек планеты1
- 10.09.2025, 18:17
Сооснователь Oracle обогнал Илона Маска.
Сооснователь и крупнейший акционер американской компании Oracle (ORCL) Ларри Эллисон обогнал главу Tesla Илона Маска и впервые стал самым богатым челноком в мире, сообщает Bloomberg. Благодаря росту акций Oracle после отчетности состояние Эллисона выросло за сутки на $101 млрд, до $393 млрд по данным на 17:10 по Минску.
Это самый большой прирост состояния за день за всю историю индекса миллиардеров Bloomberg. Для сравнения, активы Маска оцениваются в $385 млрд.
Большая часть состояния 81-летнего Ларри Эллисона, который сейчас является председателем совета директоров и техническим директором Oracle, — это акции этой компании. На торгах в среду, 10 сентября, они взлетели на пике на 41,8% после сильной отчетности.