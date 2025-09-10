«Слишком много стало вмешательства школы в жизнь детей и семьи» 1 10.09.2025, 19:13

Мамы рассказали об итогах первой недели запрета на мобильники в учебных заведениях.

С 1 сентября в школах и гимназиях ученикам запрещено пользоваться телефонами. Как норма действует на практике? Какие плюсы и недостатки увидели в нововведении родители и дети? Отразился ли запрет на успеваемости ребят? «Зеркало» поговорило об этом с мамами школьников.

«Эта новость поставила окончательную точку в вопросе поступления после 9-го. Ребенок в школе не останется категорически»

У Ирины из областного центра двое детей. Дочь-младшеклассница и сын-старшеклассник. Девочка носила смарт-часы, парень всегда ходил на занятия с телефоном. Все это нужно было «только ради связи».

— У меня дети не самые общительные. Особо друзей в школе ни у одного, ни у второго нет. [На переменах] дочь звонила нам пообщаться, сын лазил в интернете, иногда тоже набирал или писал, делился чем-то, мы строили планы на вечер, — вводит в курс дела женщина. — Плюс дорога домой. Тоже волнуешься: пришел-не пришел. Вдруг задержался, или надо что-нибудь купить по дороге. У старшего своя [банковская] карточка. Иногда прошу зайти по пути в магазин. Это все [решалось] по телефону.

Мама говорит, что теперь табу в их школе не только на смартфоны, но и на «кнопочные звонилки», а также смарт-часы. Ее дети отнеслись к нововведению негативно.

— [Когда дочь шла в первый класс], мы настраивали ее на то, что всегда рядом и на связи. Специально купили смарт-часы. Раньше она нам звонила по 300 раз в день, каждую перемену. Не скажу, что это сильно отвлекало, так как она набирала родных по кругу — меня, мужа, бабушку, дедушку. Иногда, конечно, перебарщивала. Тогда объясняли, что взрослые работают. Она понимала и [какое-то время] больше так не делала. Сейчас такой возможности у нее нет, и ребенок очень переживает. За неделю не смирилась, — делится наблюдениями Ирина. — У старшего все идет немного проще, но он, конечно, тоже злой. Он мальчик свободолюбивый. Не понимает, почему на перемене не имеет права взять свой смартфон. Мы объяснили, что нужно потерпеть этот маразм. Эта новость поставила окончательную точку в вопросе поступления после 9-го. Ребенок в школе не останется категорически.

Ирина считает, детей надо воспитывать, а не ограждать от гаджетов. К тому же, отмечает, ее сын и дочь не сильно в них «зависали». Например, дома большую часть времени смартфон старшего просто лежит. Учителя до этого тоже не жаловались, что мальчик доставал его на уроках.

— Решили проблему зависимости очень просто. Однажды папа спросил его: «Ты хочешь жить свою жизнь или смотреть на чужую?» Как-то в правильный момент поинтересовался. Ребенку это запомнилось. Он старается развлекаться в жизни, а не в интернете. Младшую так же воспитываем, — рассказывает она.

Женщина говорит, что не против самой идеи сдавать телефоны на время урока. В свое время, когда она училась в колледже, на парах они оставляли мобильные на первой парте.

— Все было окей, — рассуждает собеседница, опираясь на свой опыт. — А вот перемена — время личное. И ребенок имеет право проводить его как хочет. В том числе и в смартфоне. На примере этой недели могу сказать, что, благо, [у нас в школе] детей никто не обыскивает. Пронести выключенный телефон, сказав, что не взял, можно. Главное, не афишируй. И сын берет кнопочный, но с договоренностью, что включит его только в крайнем случае. Сейчас он это делает только на выходе из школы. Младшую мы забираем сами, так что смысла ей что-то такое предлагать нет.

В то же время, шутит Ирина, в ситуации с табу на телефоны она видит и небольшой плюс: шпаргалки теперь придется писать старым-добрым способом — на бумаге. А значит, улыбается, что-то из материала ученики точно запомнят.

— В целом конца света в этой ситуации я не вижу. Можно и без телефона прожить. Но меня больше взбесил тот факт, что нововведение подали как запрет. Очень много вмешательства школы в жизнь детей и семьи. И так куча условий: то туда сходите, то это оденьте, то мы домой к вам придем. Теперь еще и телефон отдайте, — эмоционально резюмирует она.

«Пусть дети хоть немного оторвутся от гаджетов и поговорят на переменах»

Марина живет в одном из райцентров Витебской области. Сын у нее в младшей школе, дочь в средней. До запрета ее дети всегда носили телефоны на занятия. Идею табу мама поддерживает обеими руками.

— Пусть дети хоть немного оторвутся от гаджетов и поговорят на переменах. Да и в телефоне они совсем не отдыхают, а только перегружают психику, — считает женщина. — Заметила, что если в начальной школе ребята пользовались смартфонами, только когда разрешал учитель, то в старших классах — буквально в любую свободную минуту. И не в свободную тоже периодически умудрялись. Сейчас сын с дочкой совсем не берут мобильные в школу. Они сами так решили и вполне комфортно себя чувствуют.

Маму это тоже устраивает. Она знает расписание детей и график кружков. В случае чего говорит, в любой момент может набрать педагога и через него что-то передать.

— На днях в родительский чат написали, что вход для младшеклассников будет с другой стороны. Ребенок к этому времени уже ушел, и я ему не могла сообщить. Но на вахте объяснили и сориентировали, — приводит пример Марина. — Никто не потерялся, все дошли к уроку.

Город у них небольшой, но, по словам мамы, до кружков по интересам ее детям ехать на автобусе около 15 минут. Тревоги, как ребята в дороге без телефонов, у женщины нет.

— Для кружков [по интересам] тоже везде группы созданы, — отмечает Марина, что и тут в любой момент можно связаться с руководителем занятия. — Когда телефоны были разрешены, мы даже не пытались запрещать их [брать с собой]. Дома — да, а в школе… вроде и расписание автобусов надо посмотреть и написать, если что… Но, как показала практика, и без смартфонов вполне можно справиться. В общем, я довольна экспериментом.

«Теперь дети не могут по собственному желанию сорваться среди учебного дня и звонить мне с просьбой отпросить их с урока»

Евгения — многодетная мама из Минска. Ее дети учатся в младшей и средней школе. Самый юный ученик в семье запрет не почувствовал, так как мобильный на занятия ему и до этого носить не приходилось. Ребята постарше восприняли нововведение «спокойно и без паники».

— За лето, пока [вокруг телефонов] шли дискуссии, было время морально подготовиться. Смартфоны в школу у нас берет только среднее звено. В начале учебного дня они сдают телефоны учителю, в конце — перед уходом домой — получают их, — описывает ситуацию Евгения. — Во время уроков техника лежит в ячейках, которые напоминают камеры хранения в магазине. Все закрывается на ключ и под видеонаблюдением. Каждый классный руководитель несет ответственность за телефоны детей своего класса.

По словам Евгении, она не особо заметила, чтобы нововведение как-то изменило будни ее семьи.

— В некотором смысле [в сравнении с прошлым годом] даже стало легче. Почему? Потому что теперь дети не могут по собственному желанию сорваться среди учебного дня и звонить мне с просьбой отпросить их с урока (иногда и по неуважительной причине), — шутит мама. — Теперь все пропуски планируются заранее, на каждый из них нужно писать заявление и предупреждать об этом учителя, желательно до начала учебного дня.

Рассуждать о том, как нововведение отражается на успеваемости детей, мама пока не берется. Говорит, для выводов еще рано.

— Дети по-прежнему много времени проводят в телефоне вне стен школы, — отмечает она. — Единственное, одна из дочерей сказала, что купила себе разные разукрашки-антистрессы для неинтересных уроков, чтобы с пользой проводить время.

