«Подумали, что бомбардируют»
- 10.09.2025, 20:19
Пара из Польши рассказала, как в их дом попал российский дрон.
В польском селе Вырыки-Воля пенсионер Томаш Весоловский смотрел новости о том, как российские дроны залетают в воздушное пространство Польши, когда один из них врезался в его дом, сообщает агентство Reuters.
Дрон попал в верхнюю часть дома в 6:30 утра по местному времени, разрушив крышу, повредив спальню и разбросав обломки по саду.
«Я включил телевизор, и все новости были об этом массовом пролете дронов. Через некоторое время я услышал, как пролетает самолет… и вдруг что-то взорвалось», — рассказал он.
После взрыва Весоловский выбежал на улицу и увидел, что вся крыша его дома разорвана на куски.
«Все было разрушено», — отметил он.
Жена Весоловского, Алиция, рассказала, что также выбежала на улицу и увидела самолет над головой. Она подумала, что их «бомбардируют или кто-то начнет по ней стрелять». Никто из них не пострадал.
10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в воздушном пространстве страны ночью фиксировали 19 российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Предварительно, четыре БпЛА были сбиты. В МВД страны также заявили о найденных обломках неизвестной ракеты.
Один из дронов упал на жилой дом в Люблинском воеводстве — в населенном пункте Вырыки-Воля, помещение повреждено, но никто не пострадал.