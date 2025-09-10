В Чили хирург впервые провел операцию самостоятельно, используя камеру с ИИ 1 10.09.2025, 20:27

Устройство отслеживало движения врача без помощи ассистента.

В Сантьяго состоялась операция с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает Reuters. Главный хирург клиники Las Condes Рикардо Функе провел лапароскопическое удаление желчного пузыря, используя автономную камеру с искусственным интеллектом.

Устройство самостоятельно отслеживало инструменты и меняло угол обзора. Функе отметил, что новая система позволила ему работать без ассистента-человека.

«Камера следовала за мной везде, где я двигал руками, и весь процесс был замечательным. Эта технология позволяет проводить операцию самостоятельно, я сделал это сам с роботом», - сказал он агентству Reuters после завершения процедуры.

Система сочетает магнитные хирургические инструменты с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта. Камера автоматически регулирует изображение в реальном времени, что уменьшает потребность в дополнительном персонале и повышает точность операций.

Разработка таких инструментов происходит одновременно во многих странах. Компании, университеты и исследовательские центры активно работают над созданием технологий, способных помогать хирургам или даже выполнять операции полностью автономно.

По данным Precedence Research, мировой рынок хирургических роботов в 2024 году оценивался в 15,6 миллиарда долларов. К 2034 году прогнозируется его рост до 64,4 миллиарда долларов, что свидетельствует о стремительном распространении автоматизированных медицинских решений.

В июле этого года в Университете Джонса Хопкинса (Балтимор, США) команда исследователей сообщила об успешной операции на свиньях, где робот с искусственным интеллектом выполнил сложные манипуляции на печени и желчном пузыре. Ученые назвали этот эксперимент важным шагом в направлении автоматизации хирургии. Альберто Родригес, генеральный директор компании Levita Magnetics, которая предоставила технологию для операции в Чили, подтвердил значение события.

«Это первый шаг в автоматизации хирургических операций с настоящим пациентом в операционной. Мы показали, что искусственный интеллект может реально помочь хирургу», - подытожил он.

