10 сентября 2025, среда, 21:05
В Минске изменят график движения метро

  • 10.09.2025, 20:52
В связи с Днем города.

Минский метрополитен сообщил об изменении графика движения поездов в субботу, 13 сентября, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

В пресс-службе столичной подземки уточнили, что для обеспечения транспортного обслуживания жителей с 6:00 до 00:00 сократят интервалы движения. На Московской и Автозаводской линиях поезда будут ходить каждые 5 минут. Интервал на Зеленолужской линии составит 7 минут.

В связи с ожидаемым наплывом пассажиров из-за культурно-массовых мероприятий метрополитен рекомендует заранее приобретать жетоны и проездные билеты. Также на всех станциях проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт и мобильного сервиса «Оплати».

