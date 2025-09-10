Зеленский: Атака дронов на Польшу может быть частью учений РФ и Беларуси 1 10.09.2025, 21:16

Россияне испытывают границы возможного.

Ночная атака российских дронов на Польшу 10 сентября может быть частью совместных военных учений России и Беларуси «Запад-2025».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, с часу ночи украинские военные фиксировали движение российских дронов в направлении границы с Польшей.

Зеленский подчеркнул, что это была не случайность или ошибка, а целенаправленное движение.

«Россияне задействовали для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию Беларуси. Почти два десятка дронов зашли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, меньше половины от общего числа. Просчитана российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге - как сложно было с этим справиться», - отметил он.

Президент рассказал, что Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием российским дронам.

«Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными», - добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что по состоянию на сейчас Россия не получила жесткой реакции действиями глобальных лидеров на ее атаки.

«Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит. Границы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений», - подчеркнул президент.

